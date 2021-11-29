Ziyarette, Emine Erdoğan'ı Türkmen-Türk Okulu öğrencileri çiçeklerle karşıladı. Öğrenciler Erdoğan için kısa bir de müzik dinletisi sundular.

Emine Erdoğan da, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla getirilen kitapları teslim etti.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında yeni kütüphane yapılan okula toplam 5 bin kitap hediye edildi.

Emine Erdoğan'a okul ziyaretinde Türkmenistan Milli Eğitim Bakanı Gurbangül Atayeva, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Müşaviri Sevil Uygun İlikhan, Aşkabat Büyükelçiliği MEB Müşavir Vekili Ayhan Işık, Bakan eşleri Nebahat Özer, Hülya Çavuşoğlu, Şule Akar, Ümmü Eymen Muş, Ahu Pakdemirli, Nilüfer Karaismailoğlu, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral'ın eşi Özgür Dünya Oral da katıldı.