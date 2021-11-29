THY Basın Müşavirliği, Fas Sivil Havacılık Otoritesi'nin COVID-19 tedbirleri kapsamında 30 Kasım-13 Aralık (dahil) tarihleri arasında Fas hava sahasını tüm uluslararası uçuşlara kapatma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, "Fas’taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka’ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur" denildi.

Bilet değişiklik, iptal ve iade işlemleri de web sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.