Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Fas uçuşlarını geçici süreliğine durdurdu
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri nedeniyle Fas'ın Marakeş ve Kazablanka kentlerine yönelik seferlerini durdurdu. Bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini kurumun web sitesi veya çağrı merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.
THY Basın Müşavirliği, Fas Sivil Havacılık Otoritesi'nin COVID-19 tedbirleri kapsamında 30 Kasım-13 Aralık (dahil) tarihleri arasında Fas hava sahasını tüm uluslararası uçuşlara kapatma kararı aldığını duyurdu.
Açıklamada, "Fas’taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka’ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur" denildi.
Bilet değişiklik, iptal ve iade işlemleri de web sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.
Etiketler: THY Koronavirüs Fas
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