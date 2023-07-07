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TRT Haber 07.07.2023 22:20

Emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Emeklilerin zam oranı belli oldu

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