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TRT Haber 07.07.2023 22:20

Emeklilerin zam oranı netleşti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Emeklilerin zam oranı netleşti

Memur ve emekli zam oranını içeren torba kanun teklifinin komisyon mesaisi tamamlandı.

Son dakika düzenlemesi ile emekli maaşlarına yeni zam oranı belirlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.


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