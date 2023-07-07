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TRT Haber 07.07.2023 21:48

Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
[Fotograf: AA]

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