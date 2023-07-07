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HABER GİRİŞ
07.07.2023 21:48
, 07.07.2023 21:52
SON GÜNCELLEME
07.07.2023 21:52
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
[Fotograf: AA]
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