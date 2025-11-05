Açık 21.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.11.2025 13:36

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'na mal varlığının kaynağı ve MASAK raporlarına göre 637 milyon euro suç gelirini akladığı iddiası soruldu. 6,5 metrelik yatı ve Hırvatistan'da şirketi olduğunu belirten Selim İmamoğlu, kaynağının dedesi ve annesinden aldığı para olduğunu savundu.

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması derinleştiriliyor.

Başsavcılık talimatıyla, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadesi alındı.

Mal varlığının kaynağı soruldu

İki isim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulandı, "rüşvet ve suç gelirlerini aklama" suçlarından savunmaları alındı.

Selim İmamoğlu'na mal varlığı, mal varlığının kaynağı ve MASAK raporlarına göre 637 milyon euro suç gelirini akladığı iddiası soruldu.

6,5 metrelik yatı ve Hırvatistan'da şirketi olduğunu belirten Selim İmamoğlu, kaynağının dedesi ve annesinden aldığı para olduğunu söyledi. Bu paraların kaynağını bilmediğini, ticaret yaptığını ve para aklamadığını savundu.

İki isme yurt dışı çıkış yasağı da uygulanıyor

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, ifade işleminin ardından emniyetten ayrıldı. Haklarında 'yurt dışı çıkış yasağı' kararı da uygulandı.  

