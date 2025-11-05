Milyonlarca öğrenci ara tatil için geri sayımda

Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil için geri sayım başladı.

MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.

Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026