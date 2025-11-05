Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.11.2025 13:00

Milyonlarca öğrenci ara tatil için geri sayımda

20 milyona yakın öğrenci için ara tatil zili cuma günü çalıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün süreyle ara tatil yapacak.

Milyonlarca öğrenci ara tatil için geri sayımda

Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil için geri sayım başladı.

MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.

Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Tatil
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: AİHM'in Demirtaş kararı mahkeme tarafından değerlendirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Bakan Tunç: AİHM'in Demirtaş kararı mahkeme tarafından değerlendirilecek
13:02
Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı
12:55
Ağrı'nın güneşi devlet desteğiyle elektrik enerjisine dönüşüyor
12:41
Türkiye dünyada ticareti yapılan yaklaşık 90 madenden 70'ine sahip
12:39
Kırklareli'nden 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi
12:35
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak
Çorum'da köylüler pidelerini taş fırınlarda pişirme geleneğini sürdürüyor
Çorum'da köylüler pidelerini taş fırınlarda pişirme geleneğini sürdürüyor
FOTO FOKUS
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ