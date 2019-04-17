2 haftanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu. Sayım işlemlerinin tamamlanması ardından Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verildi. İmamoğlu görevi devraldı.

Maltepe'deki oy sayımının bitmesiyle İstanbul'da oy tutanakları birleştirildi. İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, Binali Yıldırım'ın ise 4 milyon 156 bin 036 oy aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sonucun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine girilmesinin ardından mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na davet edildi. İmamoğlu, Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte gitti.

Partililer tarafından karşılandı. İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı.

İmamoğlu'nun mazbatısını almasının ardından Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı.

Kaynak: TRT Haber