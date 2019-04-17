Maltepe'de, 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işlemi saat 00.22 itibarıyla tamamlandı.
İlçe Seçim Kurulu, sayım işleminin ardından ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi için çalışmalara başladı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan ıslak imzalı birleştirme tutanakları, güvenlik önlemi altında İl Seçim Kuruluna gönderildi.
AK Parti, Maltepe’deki ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ya iptal başvurusunda bulundu.
Kaynak: TRT Haber, DHA, AA