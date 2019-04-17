Bugün sabah saatlerinde MHP, YSK'ya Maltepe'deki seçimlerin iptali için olağanüstü başvuruda bulunmuştu.
Maltepe İlçe sandık kurullarında görevlendirilen, başkan ve asil üyelerin, 962’sinin kanunda gereken şartları taşımadığı vurgulanmıştı.
Sandık kurulu yetkililerinin 479’unun il ve ilçe dışından Maltepe’ye atandığı belirtilmişti.
Ayrıca, çok sayıda belediye çalışanının da, sandıklarda görevlendirildiği ifade edilmişti.
MHP’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, “Bu durum sandık sonuçlarına bakılmaksızın suçtur. Ortada tam bir kanunsuzluk vardır” değerlendirmesi de yer almıştı.
Kaynak: TRT Haber