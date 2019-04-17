Tüm oyların yeniden sayıldığı ilçelerden Maltepe'deki sayımın tamamlanmasının ardından ıslak imzalı tutanaklar İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderildi. İlçe tutanaklarının birleştirilmesinin ardından karar çıktı.

Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na davet edildi. İmamoğlu, mazbatasını almaya eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte gitti.

Partililer tarafından karşılanan İmamoğlu, mazbatayı aldı.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; Binali Yıldırım'ın ise 4 milyon 156 bin 036 oy aldı.

Kaynak: TRT Haber