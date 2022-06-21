Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alınacak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
Etiketler: Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı
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