Gündem
TRT Haber 09.11.2025 10:22

Ekipler kaçakçılığa göz açtırmıyor: 51 milyon makaron yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler muhafaza ekipleri, 30 ayrı operasyonda, değeri 274 milyon TL’yi aşan, toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemesi ele geçirdi.

Ekipler kaçakçılığa göz açtırmıyor: 51 milyon makaron yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Yürütülen operasyonlar kapsamında, son dönemde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve buna ilave olarak makaron üretim malzemeleri ele geçirildi.

Yakalanan makaron ve makaron üretim malzemelerinin piyasa değerleri yaklaşık 274 milyon TL.

Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonların yanı sıra; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Bursa, Çanakkale ve Mersin illerinde yürütülen makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 7 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan makaronlara ilave olarak
20 bin 746 bobin sigara kâğıdı, 3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile 1 filtre makinesi de
ele geçirildi.

