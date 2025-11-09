TBMM'nin yeni haftada da gündemi yoğun: İşte başlıklar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesaisine devam edecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta 17'nci toplantısını yapacak.

AK Parti'nin üzerinde titizle çalıştığı 11'inci Yargı Paketi'nin yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 28 maddeden oluşan teklifin odağında 18 yaş altındaki suça karışanlar olacak. Toplumsal huzuru bozan havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi suçlarda da cezalar ağırlaşacak.

Deprem bölgesindeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek

Meclis Genel Kurulu'nda turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeye göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek.

Teklifte yer alan diğer bir düzenlemeyle vakıf taşınmazlarının kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları genişletilecek. Ardından Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek. Genel Kurul'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda boş bulunan 2 üyelik için oylama yapılacak.

Bütçe maratonu sürüyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Hafta boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlar komisyonda bütçelerini sunacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.