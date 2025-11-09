Açık 10ºC Ankara
TRT Haber 09.11.2025 00:08

Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA iş birliğiyle restore edildi. Bugün açılışı yapılacak olan bu tarihi miras, Atatürk'ün vefatının 87'inci yılında ziyaretçilerini ağırlayacak. Atatürk Evi Müzesi'nde, Türkiye'de bakım ve onarımı yapılarak götürülen binden fazla eser sergilenecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya geldiği Selanik'teki Atatürk Evi Müzes, kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden kapılarını açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA tarafından yürütülen çalışmalarda özgün dokuya sadık kalındı.

Yapının iç ve dış cephelerinde kapsamlı restorasyon gerçekleştirildi, ahşap doğramalar birebir yenilendi, elektrik altyapısı modern standartlara uygun şekilde yeniden kuruldu.

Restorasyon sürecinin en önemli aşaması eserlerin yenilenmesi ve taşınmasıydı.

Ankara Cumhuriyet Müzesi, Edirne ve Kırşehir müzelerinin envanterine kayıtlı eserler titizlikle onarıldı.
Bini aşkın eser Selanik'e gönderilerek Atatürk Evi Müzesi'nde yerini aldı.

Tarihi miras, Atatürk'ün vefatının 87'inci yılında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan ve bugün açılacak Selanik Atatürk Evi'ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ü temsilen asker üniformalı bir kişinin Selanik Atatürk Evi'ne giriş yaptığı, merdivenlerden birkaç adım attıktan sonra bir çocukla göz göze geldiği ve çocuğun gülümseyerek karşılık verdiği görüntülere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
