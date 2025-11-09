Açık 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.11.2025 03:35

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yüzyılın Konut Projesi"ne başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek, 500 bin sosyal konut projesi için başvurular pazartesi günü başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Buna göre, başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak.

e-Devlet başvuruları için yoğunluk tedbiri

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek.

Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

Şehit aileleri ve gazilerden başvuru ücreti alınmayacak

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

ETİKETLER
Konut Sosyal Konut Projesi TOKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:30
Yeni haftada hava nasıl olacak?
02:35
Kartal'da trafik kazası: 5 yaralı
00:17
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
00:09
"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü davul ustası Adem Göçer hayatını kaybetti
00:19
AFAD'dan çatışmaların sürdüğü Sudan'a gıda desteği
23:12
Patara Meclisi'nde genç münazaracılar fikirlerini yarıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
FOTO FOKUS
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ