İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar insansız hava aracı tarafından dakika dakika kaydedildi.

Haziranda kaydedildi

Haziran ayında bir Yunan Sahil Güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi. Sahil Güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota alındı.

Yunan askerleri burada onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.

Göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik unsurları yetişti.

