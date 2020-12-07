Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege'deki Yunan zulmünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yunan askerlerinin, Ege’de sahil güvenlik gemisiyle açık denize getirdikleri düzensiz göçmenleri, bir lastik bota bindirerek ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar insansız hava aracı tarafından dakika dakika kaydedildi.
Haziranda kaydedildi
Haziran ayında bir Yunan Sahil Güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi. Sahil Güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota alındı.
Yunan askerleri burada onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.
Göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik unsurları yetişti.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan Ege Denizi Sahil Güvenlik
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