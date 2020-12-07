Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İHA AR-GE Merkezi'ni izinsiz görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi adliyede
[Fotoğraf: AA ]
İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.
İzinsiz görüntü çektikleri belirlenen 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
3 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı SİHA Son Dakika
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