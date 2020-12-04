Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da İHA Ar-Ge merkezini izinsiz görüntüleyen ikisi Rus 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valiliği, İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, izinsiz görüntü çektikleri belirlenen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin dün saat 10.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, bu kişiler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Ayrıca, gözaltı süresinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 gün uzatıldığı açıklandı.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı İstanbul Valiliği SİHA
Son Haberler
- 22:51
- 22:34
- 22:28
- 21:51
- 21:38
Sıradaki Haber
Bakan Koca verileri paylaşarak uyardı: Risk devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz