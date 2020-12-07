Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı.
Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması bitti. @trthaber ekipleri İstanbul ve Ankara'daki son durumu aktardı. pic.twitter.com/KuK8YxEDqx— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 7, 2020
Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.
Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.
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