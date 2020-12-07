Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, 2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında ve hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli işlem yapıldı.
Açıklamada, “Koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan, kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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