Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği duyuruldu.
Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.
Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/rGe1AMhx4N
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele
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