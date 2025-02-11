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TRT Haber 11.02.2025 14:10

Ege Denizi'nde tsunami teyakkuzu: AFAD Bilim Kurulu Muğla'da

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlik AFAD koordinesinde oluşturulan Bilim Kurulu tarafından da yakından izleniyor. Kurul üyeleri, ilk bölgesel bilgilendirme toplantısını Muğla'da yaptı. AFAD ve ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler gözden geçirildi.

Ege Denizi'nde tsunami teyakkuzu: AFAD Bilim Kurulu Muğla'da

Ege Denizi'nde Santorini Adası ve çevresindeki sismik hareketliliği takip ederek Türkiye kıyılarına olası etkisini değerlendiren bilim kurulu, Ankara dışında ilk toplantısını Muğla'da yaptı.

Bölgesel bilgilendirme toplantısına bilim insanları, yerel yöneticiler ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında il ve ilçe planları gözden geçirildi.

Tsunaminin yıkıcı etkisi beklenmiyor

Bilim Kurulu üyeleri, olası bir volkanik patlama ya da depremin Türkiye kıyılarına etkisi üzerine değerlendirmelerini paylaştı.

Yapılan modelleme çalışmalarında olası bir tsunaminin Türkiye kıyılarına en erken 1 saatte ulaşmasının öngörüldüğü ve yıkıcı bir etki beklenmediği vurgulandı.

AFAD Bilim Kurulu üyeleri, Muğla'nın ardından Aydın ve İzmir'de de bilgilendirme toplantıları yapacak. Bodrum, Didim gibi kıyı ilçelerde alınan önlemlere ilişkin incelemede bulunacak.  

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