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Gündem
TRT Haber 11.02.2025 13:09

Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor

BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye’ye tedariki konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile 1 Mart 2025’ten itibaren teslimatların başlaması planlanıyor.

Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: Getty]

Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998’de başlayan doğal gaz ticaretine ilişkin görüşmeler 27 yıl sonra neticeye ulaştı.

Temelleri Antalya’da atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024’te Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde iş birliğini arttıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan’ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

Bakan Bayraktar’ın ziyareti

Temmuz ayında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan’a giderek temaslarda bulunmuş ve bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizerek “İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız.” ifadesini kullanmıştı.

Mutabakat sağlandı: 1 Mart 2025

Bu gelişmelerin ardından Türkmenistan’dan Türkiye’ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yoğun mesai harcandı. Bunun sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki iş birliğinde yeni bir dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı.

Anlaşma kapsamında doğal gaz akışına 1 Mart 2025’te başlanması planlanıyor.

Tarihi bir adım

Bakan Bayraktar, varılan mutabakatı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık.” değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar şöyle devam etti:

"Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya’da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk.

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız."

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Alparslan Bayraktar Anadolu Doğalgaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Son Dakika Türkmenistan BOTAŞ
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