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TRT Haber 06.05.2024 15:35

Edanur'un ölümüne neden olan İBB ihmaline ilişkin bir gözaltı daha

Küçükçekmece'de İBB parkında çukura düşerek boğulan küçük Eda Nur’un hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada firari olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas teslim oldu.

Edanur'un ölümüne neden olan İBB ihmaline ilişkin bir gözaltı daha
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

5 yaşındaki Edanur Gezer Küçükçekmece’de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin gerçekleştirdiği kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis operasyonuyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, bugün savcılığa teslim oldu.

Şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

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