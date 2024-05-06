Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül töreninde konuştu.

Gazze'ye en büyük desteğin Türkiye'den olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayının sonunda toplam 3 bin tonluk 125 bin gıda kolisi taşıyan 8'inci iyilik gemimizi Gazze'ye uğurladık. Daha sonra bu yardımlarımızı artırarak devam ettirdik, devam ettiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye, dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı. pic.twitter.com/C0gZLP2u5d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2024

"İsrail ile tüm ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk"

Erdoğan, "Bugüne kadar toplam 50 bin tona yaklaşan insani yardım miktarıyla Türkiye, dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı. İyice canileşen İsrail yönetimini ateşkese zorlamak maksadıyla diplomasi ve ticaret boyutunda baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına da müdahil olmayı kararlaştırdık" diye konuştu.

"İsrail'in hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"15 bini çocuk, 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu kararlarımızın bölgede akan kanın durmasını isteyen diğer ülkelere de cesaret aşılayacağına inanıyorum. Filistin halkının en zor günlerinde imdadına koşan aziz milletimiz kardeşlik vazifesini ifa etme yanında insanlığın da vicdanı olmuştur.

İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya gördükleri halde çarpıtsalar da devletiyle, vatandaşıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir. Bunda AFAD'ımızın, Türk Kızılay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün ve diğer gönüllü kuruluşlarımızın gerçekten büyük payı vardır. Sizlerin şahsında dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara ve mağdurlara destek olan herkesi tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum."