Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.05.2024 15:26

YSK Başkanı Yener: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir.

YSK Başkanı Yener seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında, "İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir" dedi.

YSK Başkanı Yener: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir.

YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle:

Seçime katılan siyasi pğarti temsilcileri seçim sonuçlarını başkanlığımızdan canlı olarak takip etmişlerdir. YSK açık veri portalında 2009-2024 yılları arasında yapılmış olan seçimlere ait veri ve bilgilerin paylaşımı yapılmaktadır.

İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir.

30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14, büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.

919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İyi Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır. 

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
Edanur'un ölümüne neden olan İBB ihmaline ilişkin bir gözaltı daha
15:29
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
15:06
İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz
15:28
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:56
İsrail'in 213 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 735'e çıktı
İsrail'in harabeye çevirdiği Han Yunus'a dönen Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail'in harabeye çevirdiği Han Yunus'a dönen Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Gaziantep'te çimento tırı minibüse çarptı
Gaziantep'te çimento tırı minibüse çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ