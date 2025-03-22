Parçalı Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.03.2025 12:43

Eczacılar ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak

Sağlık Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle, ilaç fiyatlarında kur güncellemelerine bağlı olarak yaşanan artışlar eczacıların kar oranlarına da yansıtılacak. Böylece, eczacıların gelir kaybı yaşamasının önüne geçilecek.

Eczacılar ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak

Sağlık Bakanlığı'ndan, dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, ilaç fiyatlarının dönemsel avro kuru değişikliğine bağlı olarak ve "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e göre her yıl güncellendiği belirtildi.

Söz konusu güncellemenin, bir önceki yılın ortalama avro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, güncel değerin, diğer ülkelerde olduğu gibi bütçe disiplini çerçevesinde belirlendiği, düzenlemenin sadece beşeri imal ürünlerini değil, ithal ilaçları da kapsadığı ifade edildi.

Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığı için eczane kar baremlerinin sabit kaldığı, bu nedenle birçok ilacın üst bareme geçerek düşük karlılık oranıyla satıldığı aktarılan açıklamada, eczacıların karlılık dilimlerinin, birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için yüzde 18, üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için yüzde 13 olarak uygulandığı ifade edildi.

"Gelir kayıplarının önüne geçilecek"

Resmi Gazete'de dün yayımlanan düzenlemenin, eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Eczacıların karlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda eczacıların karlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Resmi Gazete İlaç
Sıradaki Haber
İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin ses kaydına ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Soykırımcı İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı
12:58
Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor
13:03
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi
14:05
Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'a veda
12:40
İŞKUR, geçen yıl 2,3 milyon kişiye kariyer planlamasında rehberlik etti
12:42
Meteoroloji balonları, uçuş güvenliğine katkı sağlıyor
Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ