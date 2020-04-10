Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
EBA'da rekora gidiliyor
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Dijital Eğitim Platformu EBA, kullanıcı sayısı ile küresel rekora gidiyor. EBA, dünyada eğitim alanında en çok ziyaret edilen 6'ıncı, Türkiye'de kamu internet siteleri arasında ilk sıraya yerleşti.
Uzaktan eğitim sürecinin başladığı Mart ayı verilerine göre EBA, küresel ölçekte hizmet veren birçok uzaktan eğitim platformunu geride bıraktı.
Milli Eğitim Bakanlığınca geliştirilip kullanılan Dijital Eğitim Platformu EBA'nın internet sitesi, son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklandı.
EBA'nın mobil uygulama olarak indirilme sayısı da 10 milyonu aştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hedefimiz, eğitimde fırsat adaletini sağlayıp bu alanda dünyaya model ülke olmaktır" dedi.
Dijital Eğitim Platformundan öğretmenlerin yüzde 69'u, okul öncesinden 12'inci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin yüzde 44'ü yararlandı.
Etiketler: eba dijital eğitim uzaktan eğitimSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:48
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