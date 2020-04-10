Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 'Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma' konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tüm insanlık olarak şu an görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir. Bu sıkıntılı süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum.

"Olabilecek en pratik çözümleri hayata geçirmeliyiz"

Türkiye olarak virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren tedbirleri hayata geçirdik. Son 17 yılda sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde salgına nispeten hazırlıklı yakalandık. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra tüm ihtiyaçlarımızı zorlayarak kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Türk Konseyi bu alandaki işbirliğimizi daha verimli kılmak için faydalı bir platform olduğunu şimdiden ispatlamıştır. Sağlık bakanlığımızın da ihtiyaç halinde video konferanslar düzenleyerek tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini düşünüyorum.

"Sosya ekonomik bir krizle karşı karşıyayız"

Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta sosyo ekonomik bir krizle karşı karşıyayız. Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ulaştırma, gümrük sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz.

Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz." diyerek, "Bu sıkıntılı dönemler de inşallah kısa sürede bitecek, çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır.

Gelişmeler Hazar geçişli orta koridorun güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum.

Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir.

İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçiyor. Konseyimizin siber güvenlik olgusunun geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da rol alabileceğine inanıyorum.

"Salgın sonrası için de hazırlık yapmalıyız"

Ulaştırma ve Ticaret bakanlarımızın video konferans yöntemiyle bir araya gelmesini teklif ediyorum. Salgın başladığından bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkeye dönüşünü temin ettik. Vize ve ikamet izni ihlali yapan yabancılara tedbirler süresince cezai işlem uygulamama kararı aldık. Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken bir yandan da salgın sonrası için hazırlık yapmalıyız. Sağlıktan ticarete, ekonomiden toplumsal psikolojiye bütüncül şekilde yaklaşmalı işbirliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları süratle atmalıyız.