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1 milyon TL ödülle aranan terörist yaralı ele geçirildi
PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist Mahmut Okay çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İç güvenlik operasyonları kapsamında Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durduruldu.
1 milyon TL ödülle aranıyordu
Araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist Mahmut Okay yaralı olarak ele geçirildi.
Teröriste yardım ve yataklık yapan bir kişi de sağ olarak yakalandı.
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