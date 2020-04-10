

Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İç güvenlik operasyonları kapsamında Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durduruldu.

1 milyon TL ödülle aranıyordu

Araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist Mahmut Okay yaralı olarak ele geçirildi.

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir kişi de sağ olarak yakalandı.

