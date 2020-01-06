Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, e-Devlet'te geçen yıl sonu itibarıyla 45 milyon kullanıcı sayısı hedefinin aralık ayında aşıldığını söyledi.

Turhan, "Bugün itibarıyla 45 milyon 72 bin 811 kişiye ulaşan e-Devlet Kapısı'nda, 2023 hedefi 53 milyon kullanıcıya 893 farklı kurum hizmetinin sunulması olarak belirlendi." dedi.

Şu anda e-Devlet Kapısı'ndan 5 bin 180 farklı hizmet sunulduğunu belirten Turhan, "Bunların 2 bin 600'ü devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 123'ü belediye hizmetleri, 403'ü özel kurum hizmetleri, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 1039 yeni hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edildi." ifadelerini kullandı.

Turhan, yerleşim yeri belgesi hizmetinin e-Devlet Kapısı'n entegre edilmesiyle sağlanan tasarruf miktarının 360 milyon lira olduğunu söyledi.

Kaynak: AA