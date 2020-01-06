Gündem
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'e gidiyor06 Ocak 2020 Pazartesi 01:56 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 01:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Ocak’ta Cezayir’i ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir’i ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.”
Kaynak: İHA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu cezayir