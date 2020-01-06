Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir’i ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.”

Kaynak: İHA