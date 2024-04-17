Çok Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.04.2024 17:21

Düzensiz göçmenlere "Kalkan-20" operasyonu: 2 bin 101 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-20" denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlere "Kalkan-20" operasyonu: 2 bin 101 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca (6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında) valilikler ve Göç İdaresi Başkanlı koordinesinde 103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 Mobil Göç Noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında denetimler gerçekleştirildiğini duyurdu.

Denetimlerde 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren polisimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
Japonya'nın batısında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
17:29
Muhtarlık mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti
16:53
Sakarya'dan 711 milyon dolarlık ihracat
16:58
Gazze'deki hükümet: İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 5 bin Filistinliyi alıkoydu
16:37
Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
16:25
Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü
Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
FOTO FOKUS
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ