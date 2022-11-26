Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremin ardından en sevindirici olayın Düzce, Bolu ve Sakarya'da hiçbir okulun yıkılmadığı olduğunu vurguladı.

Özer konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim için en sevindirici olan şey deprem sonrası Düzce, Bolu ve Sakarya'da hiçbir okulumuzun yıkılmamış olmasıdır. Düzce 1999 depreminden sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın sürekli gündeminde olan mevcut okulların güçlendirilmesi, yıkım gereken okulların yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili Bakanlığımızın her türlü desteği verdiği illerin başında geliyor.Bugünkü sunumda da gördüğümüz gibi Düzce'deki eğitim sistemindeki okulların yüzde 63'ü 1999 sonrası olan okullarımız, dolayısıyla sağlam okullarımız. Diğer okullarımızla ilgili de güçlendirme çalışmalarına bakanlık olarak biz özellikle son 2 yılda çok büyük bir destekle yürütüyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de açıklama yapıyor. https://t.co/lsfXKGOz1s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2022

"Okullardaki güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle son bir yıl içinde deprem güçlendirme kapsamında hiçbir ile yatırım bütçesi ile ilgili bir sınırlama koymadıklarını aktaran Özer şu ifadeleri kullandı:

"Yani illerimiz mümkün olduğu kadar 2022 yılı içerisinde güçlendirme çalışması yapsınlar diye hak ediş bazlı bir sisteme geçiş yaptık. Bugün de değerlendirme toplantısında gördük ki verdiğimiz destekle okullarımızın tamamını güçlendirme kapsamına alındığını ve bugün yaşanabilecek bazı olumsuzlukların o karardan dolayı hızlı bir şekilde çözüldüğünü görmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum. Yani sadece Düzce'de de değil deprem kuşağında olan tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Bununla ilgili hiçbir kaynağımızda eksiklik yok. Tüm illerimize gerekli destekleri sağlıyoruz."

Düzce'deki 5 okuldaki öğrenciler başka okullar taşınacak ve ücretsiz yemek verilecek

Bakan Özer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradaki okullarımızı hasar tespitleri, güçlendirme veya taşınması ile ilgili kararları biz Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Genel Müdürlüğü olarak vermiyoruz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bürokratik ve teknik ekibiyle birlikte süreçler tamamlanıyor. Burda da yaklaşık 5 okulumuz ile ilgili raporun tekamül etmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Bu okullarımız Cumayeri Ortaokulu, Merkez Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi, Arsal Anadolu Lisesi. Bu bahsettiğim 5 okulumuzdaki öğrencilerimizi aynı okulda eğitim öğretime almayacağız, en yakın okullarımıza taşıyacağız. Bir destek mekanizması oluşturduk, bugünkü toplantımızda ona karar verdik. Bu okullardaki öğrencilerimizi yeni okullarına ücretsiz olarak taşıyacağız ve öğlen de ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Ta ki mevcut okulların raporları çıktıktan sonra güçlendirme mi yapılacak, yıkılıp tekrar mı yapılacak. O süreçler tamamlanana kadar ailelerimizin, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık'ta başlayacak"

Düzce'deki tüm okulların 5 Aralık'ta eğitim öğretime başlayacağını vurgulayan Özer şunları söyledi:

"Bolu ve Sakarya'da okullarımızı depremden sonra 1 gün, Düzce'de 3 gün hafta sonuyla birlikte 5 gün tatil ettik. Süreci suhuletli bir şekilde yönetebilmek hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Valiliğimizin koordinasyonuyla birlikte, rehber öğretmenlerimizle, psikolojik danışmanlarla öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize psikolojik sağlamlıklarını tekrar tesis etmeleriyle ilgili bir süre tanıma, aynı zamanda bu arada da mevcut okulların hızlı bir şekilde tahkik raporlarını nihayetlendirmek için önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı bir hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık'ta başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçlerin suhuletli bir şekilde devam etmesiyle ilgili her türlü teknik, psikolojik, bütçe desteğini vermeye devam edeceğiz. En güzel şey bakanlıklarımızın koordineli bir şekilde çalışmış olması. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onların en güvenli ortamlarda eğitime devam etmesi için biz bakanlık olarak ger türlü desteği vermeye devam edeceğiz."