Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen üç askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbim askerimize, polisimize, jandarmamıza güç ve kuvvet versin her daim muzaffer eylesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız.https://t.co/E6ighVbWO7 pic.twitter.com/3GYKrBJMtn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2022

Yaklaşık 3,5 aylık bir aranın ardından tekrar Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Ağustosta İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışına geldiğimizde sizlerle arzu ettiğimiz şekilde hasbihal edememiştik. Yılbaşında Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreninde de trenle Karaman'a devam ettiğimiz için yine istediğimiz gibi hasret giderememiştik. Bugün inşallah hem toplu açılış törenimizde hem canlı bağlantılarımızla hem genişletilmiş il danışma toplantımızda hem gençlerle buluşmamızda dolu dolu bir Konya programı yapacağız. Ne diyor aşık? 'Tatlı dile, güler yüze doyulur mu doyulur mu? Aşkınan bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Garibim geldik gitmeye, muhabbetimiz bitmeye, yarinen sohbet etmeye, doyulur mu doyulur mu?' Evet biz de milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Bir de bu muhabbet, Darülmülk Konya'da ise hiç doyum olmuyor.

Konya'ya ayak bastığımız andan itibaren bizleri muhabbetle karşılayan kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın gönül pınarı, sanayinin, tarımın, ticaretin, ilim ve irfanın şehri Konya'yı sevmeyenin, kalbi kurur kalbi. Merhum Tanpınar, 'Bir başkent daima başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur' diyor. Bozkırın vefalı evladı Konya'mızda onu susturmaya çalışanlara inat, bin yıldır olduğu gibi bugün de konuşmaya devam ediyor.

"Gençlik yıllarımdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten gurur duyuyorum"

Konyalı olmak demek illa elinde etli ekmek, ağzında Mevlana şekeri ile gezmek demek değildir. İnsan yaşadığı yere benzer diyen şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları, tarihlerinin ve medeniyetlerinin mirası, o vakur, o hikmetli, o dirayetli tavırlarıyla kendilerini her yerde belli eder. Milletimizin özeti Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. İlk gençlik yıllarımdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref ve gurur duyuyoruz. Rabb'ime, bu kardeşinizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için ne kadar hamdetsem azdır.

Konya, Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Konya, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Konya, evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Konya, bin yıllık vatanımız, Anadolu'nun ve buradaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun hatırasını 2071 vizyonuyla tekrar zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Konya, dışarıda Türkiye düşmanlarının içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Sizi tutana aşk olsun. Konya tutulmaz, Konya yakalanmaz, maşallah Selçuklu'nun asil evlatlarının, Mevlana'nın bendelerine, bozkırdan yükselen bu abide şehrin insanlarına da bu yakışır.

"Silah sistemleri fabrikası dünya çapında üretim yapacak

Konya sadece geçmişi ile övünen değil aynı zamanda bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehirdir. Biz de bugün burada işte bu inşanın yeni tezahürlerini, yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil, iş üretiyoruz iş. Sanayinin şehri Konya'ya, ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak bir silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere, her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize savunma sanayinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Böylece Konya, av tüfeğiyle başlayan silah üretimi serüvenini küresel bir oyuncu seviyesine çıkartarak hem kendisinin hem ülkemiz önünde yepyeni pencereler açmıştır.

"Yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyoruz"

Bilindiği gibi Konya ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 kilometreyi bulan yolu 1371 kilometrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü, 420 metrelik tüneli 6 kilometrelik Çumra bağlantısıyla gerçekten iftihar verici bir eserin açılışını yapıyoruz. Konuşmamdan sonra dev ekranda bu açılışı yapacağız. Eğiste Hadimi Viyadüğü, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 kenar ayakları ile kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür. Böylece, İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerimiz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı Yüksek Hızlı Tren Garı ile çeşitli yol kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından inşa edilen Konya Avşar Hadimi Barajı 127 metre yüksekliği ve 1 milyar liralık maliyeti ile ülkemiz tarımına önemli katkılar yapacak bir eserdir. Sulama projeleri tamamlandığında 290 bin hektar araziye bereket getirecek Avşar Hadimi Barajımız bu açılışla su toplamaya başlayacaktır. Su medeniyettir, su berekettir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Konya Büyükşehir Belediyemiz beraberce Anadolu Selçuklu devletinin başkentliği döneminde Darülmülk olarak isimlendirilen şehrimizde kapsamlı bir ihya projesini hayata geçirdi. Şehrin 20 farklı noktasında kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla şehrin mazisiyle, bugünü ve geleceği arasındaki köprüler tahkim edilmiştir. Bugün açılışını yapacağımız türbe önü çarşıları neydi burası bakın ne oldu.

Şehrin tarihi bölgesinin dokusuna uymayan yapıların tümü yıkılıp projeye uygun şekilde yeniden inşasıyla ortaya çıkan 564 milyon liralık bir yatırımı buraya yaptık. TOKİ'nin inşa ettiği Selçuklu'da 1057 konutun, Taşkent'te 142 konutun, Karapınar'da 603 konutun, Emirgazi'de 142 konutun, Meram'da Mahmuriye Millet Bahçesi'nin, Halkapınar'da 170 konutun, Yunak'ta 94 konutun resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz. Laf değil, icraat icraat. Musluk açmıyoruz dikkat edin. Hani birileri musluk açıyor ya, musluk değil, görüyorsunuz.

"Konya'da doğal gaza kavuşan ilçe sayımız 20'ye yükseliyor"

Aynı şekilde çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan çok sayıda altyapı projesinin tarımsal iskan evinin, sanayi dükkanlarının açılışmarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Yunak, Hadim, Çumra ve Karatay ilçelerimize kurulan yeni trafo merkezleri ile Altınekin, Yunak, Tuzlukçu, Hadim ve Emirgazi'ye getirilen doğal gaz hatlarını da resmen hizmete açıyoruz. Böylece Konya'da doğal gaza kavuşan ilçe sayımız 20'ye yükseliyor. Önümüzdeki yıl 7 ilçemizi sonraki yıl da kalan tüm ilçelerimizi inşallah doğal gaza kavuşturuyoruz.

[Barınaktaki hayvanlara eziyet]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. https://t.co/E6ighVbWO7 pic.twitter.com/jR18ad7Egb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2022

Barınakta hayvanlara eziyet

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın son bir kaç yılda tamamladığı toplam 7 bin kişilik öğrenci yurtları ile kamp eğitim ve antreman salonunun resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürüten Konya belediye hizmetlerinde de farkını ortaya koymaktadır. Büyükşehir Belediyemizin merkezde ve 31 ilçemizde 2 milyar 654 milyon liralık yatırımla gerçekleştirdiği altyapı, yol, parke, asfalt, su, kanalizasyon projelerinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Karatay, Meram, Selçuklu belediyelerimizin toplam 923 milyon liralık yatırımla hizmete sunduğu eser ve hizmetlerinin resmi açılışını da bu vesileyle gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde aslında ülkemizin en modern tesisi olan, belediyemizin hayvan barınağında, orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir.

Onlardan elbette istifade edeceğiz. Ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bir gün peygamberimiz, yanında sahabeyle bir köpek cesedinin yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimizin şu ifadeleri bize ibreti alemdir. Diyor ki Allah'ın Resulü, 'Ah, dişleri ne kadar güzel?' Nereden nereye... İşte biz, hayvana bu şekilde yaklaşan, bakan bir dinin, bir inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak başka aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan tüm Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, milletvekili arkadaşlarım, kimse bundan şüphe etmesin.

Şimdi geliyorum özel sektörümüzün yatırımlarına, yatırım bedeli 7 milyar 143 milyon lirayı bulan Selçuklu Organize Sanayi Bölgemizdeki 50 ayrı fabrika ile Karatay'da toplam 1065 dükkanlı 7 ayrı sanayi sitesinin resmi açılışını yine bugün buradan yapıyoruz. Böylece Kamu, belediye ve özel sektör olarak bugün Konya'mızda 18 milyar 466 milyon liralık eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Tüm bu yatırımların Konya'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Konya'mıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Ülkeye eser ve hizmet kazandırmanın anlamını, istihdamdaki her artışla, ihracat rakamlarındaki her yükselişle, insanların umutlarındaki her güçlenişte hep birlikte görüyor, yaşıyoruz. Konya'mızın manevi mimarlarından bir gönül sultanı ne diyor, 'Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Biz de ülkemize ve şehrimize kazandırdığımız eserlerimizle gönül sultanlarımızın gösterdiği istikamette durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz, çalışacağız.

"80 milyar liralık kamu yatırımını Konya'mıza yaptık"

Unutmayın, beraber yürüdük biz bu yolda sizlerle. Beraber ıslandık yağan yağmurda sizlerle. Bundan sonra da kar boran fırtına demeden bu yolda geleceğe yürüyeceğiz. İşte ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerden her şehrimiz gibi Konya'mız da payına düşeni almıştır. Şimdi buradan sesleniyorum bu güne kadar Konya'mıza kazandırdığımız kamu yatırımı ne biliyor musunuz? 80 milyar liralık kamu yatırımını Konya'mıza yaptık. Eğitimde 8 bin 952 adet yeni derslik inşa ettik. 4 yeni üniversite açtık Konyamıza. Gençlik ve sporda 28 bin 137 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Bir stadyum dahil toplam 113 adet spor tesisi inşa ettik. Artık dikkat edin Konyaspor hep kafaya oynuyor, başa oynuyor. İşte bütün bu tesislerle buraya gelindi. Türkiye Ziraat Kupası'nı da aldı mı? Aldı, artık ligi almaya da aday. Sosyal yardımlarda Konyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında destek verdik. Sağlıkta toplamda 3 bin 280 yataklı 34 hastane dahil 108 sağlık tesisi yaptık.

TOKİ vasıtasıyla 28 bin 181 konut projesini hayata geçirdik. Ayrıca Konya'da İlk Evim Projesi kapsamında 7 bin 655 konut daha inşa edecek, 55 bin alt yapısı hazır müstakil ve müşterek arsa verecek. İlk İşyerim kampanyası ile de 500 yeni işyeri yapacağız. Dönüşümü tamamlanan Mevlana Çarşısı ve Altınçarşı ile cephe yenilemesi yaptığımız Alaaddin Tepesi'nden, eski stad yerine inşa ettiğimiz millet bahçesine kadar uzanan bir tarih, kültür ve yeşil aksı oluşturduk. Şehrimizdeki 16 millet bahçesi projemizden 6'sının yapımını tamamladık. 4'ünü de bitirmek üzereyiz. Ulaştırmada 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu bin 165 kilometreye çıkardık. Yarısını trafiğe açtığımız Konya Çevre Yolu'nun kalan 15 kilometrelik kesimindeki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah projenin tamamını 2 yıla kadar bitirmiş olacağız.

"Konyalı çiftçilerimize yaklaşık 15 milyar liralık tarımsal destek verdik"

Alacabel Tüneli'nde önümüzdeki ay ışığı görecek, projeyi de 2024 yılında tümüyle bitireceğiz. Demiryollarında Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı, Kayacık Lojistik Merkezi'ni, Konya Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı'nı, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nı tamamlayıp işletmeye açtık. Mevcut hatları modernize ettik. Kayacık ile Konya mevcut gar arasındaki tren yolunu 4 hatlı hale getiriyoruz. Bunun iki hattını hızlı trenler kullanacak, diğer iki hattında ise Konyaray projesi ile banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapılacak. Diğer raylı sistemlerle ilgili çalışmalar çeşitli safhalarda sürüyor. Konya Havalimanımızı yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ile tanıştırdık mı, genişlettik mi? Tarım ve ormanda Mavi Tünel projesi ile Konya'nın topraklarını suya kavuşturduk. Toplam 24 baraj, 31 gölet ve 6 yer altı depolama tesisi inşa ettik. 5 baraj ve 3 göletin inşası sürüyor. Sulama projeleri ile Konya'da yaklaşık 1 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 17 tesisle 800 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Şehrimizde 172 bin hektar alanda 140 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Konyalı çiftçilerimize yaklaşık 15 milyar liralık tarımsal destek verdik.

Buradan Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin ilçelerimize de bir müjde vermek istiyorum. Mavi Tünel'den bu üç ilçemize 25 milyon metreküp ilave su tahsisi yaptık. Yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırımla bu üç ilçemizin içme suyu sorununu tamamen çözüyoruz. İnşallah önümüzdeki ay ihalesini yapıp hemen inşaatına başlıyoruz. Şimdiden Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin'e hayırlı olsun. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 22 araştırma geliştirme merkezi ile 1 tasarım merkezi kurduk. Görüldüğü gibi Konya'ya kazandırdığımız eserleri saymakla bitiremiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha çok yatırımla Konya'nın Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirleri arasındaki yerini daha yukarılara taşıyacağız. Tabi bunun yolu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamızdan geçiyor.

Sizler de görüyorsunuz etrafımız, milletimizin zayıf düşmesini, ülkemizin tökezlemesini, devletimizin gücünü kaybetmesini bekleyen sırtlanlarla dolu. Bunlara fırsat vermemek için her vesileyle şu dört temel düsturu tekrarlıyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse buradan taviz vermeyecek. Herhangi birine veya tamamına kim gözünü dikerse dünyayı onların başına yıkmak boynumuzun borcudur. Türkiye Yüzyılı'nı bu anlayışlar üzerinde yükselteceğiz. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede tüm gücüyle, duasıyla, kalbiyle yanımızda olan Konya'dan 2023'te çok daha büyük, çok daha rekor bir destek bekliyorum.