Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.08'de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede an itibarıyla en büyüğü 4,3 olmak üzere 100'ün üstünde depremin yaşandığını duyurdu.

Deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde birçok ilde hissedilen deprem güvenlik kameralarına da yansıdı.

Ayrıca, depremin yeraltındaki ürkütücü sesi de Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

'Deprem kısa sürede enerji boşalttığı için hasar daha az oldu'

Enerjinin kısa sürede boşaldığını belirten Livaoğlu şöyle konuştu:

“Düzce’de dün gece meydana gelen 6 moment büyüklüğündeki depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 km uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan depremin kısa sürede enerji boşalttığı bu da pik ivmeleri üretmediğini için hasarın daha az olmasını sağlıyor" dedi.