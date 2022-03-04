Gaziantep'te 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Kaplan SEGBİS sistemiyle katıldı.

Mahkeme heyeti sanık Kaplan'ın cinsel istismar ve kasten öldürme suçlamasından beraatına karar verdi.

Hakaret suçundan verilen 90 gün hapis cezası bin 800 lira para cezasına çevrildi, konutta yağma suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın cezaevinde kaldığı günler göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.