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Gündem
TRT Haber 05.04.2024 14:54

Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci törenle anıldı

71 yıl önce, Dumlupınar Denizaltısı Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde bir yük gemisiyle çarpıştı. Karanlığa gömülen Dumlupınar'da 81 denizci şehit oldu. Dumlupınar Denizaltı kazası, Türk denizcilik tarihinin en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Dumlupınar'ın battığı gün olan 4 Nisan'da, Deniz Şehitleri bir kez daha anıldı.

Türk Denizcilik tarihinin en acı kazası, 4 Nisan 1953'te, Çanakkale Nara burnu açıklarında yaşandı. NATO tatbikatından dönen Dumlupınar Denizaltısı, İsveç bandıralı Naboland adlı yük gemisiyle çarpıştı. Dumlupınar, dakikalar içinde, boğazın derinliğine gömüldü.

87 metre derinliğe batan denizcilerle bir süre iletişim kuruldu. 81 askerin şehit düşmeden önceki son sözleri "vatan sağ olsun" oldu.

Kazanın 71'inci yıldönümünde şehit denizciler Çanakkale'de anıldı. Batığın bulunduğu Nara koyunda tören düzenlendi.

Diğer tören ise Nara Barbaros Şehitliği'nde düzenlendi. Kahraman denizciler için İstiklal Marşı söylendi, dualar okundu.

 

Haber: Altuğ Acer
Kamera: Mustafa Aydın Gül 

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