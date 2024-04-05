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TRT Haber 05.04.2024 14:41

Beşiktaş'taki yangına ilişkin bilirkişi raporu TRT Haber'de

İstanbul Beşiktaş'taki yangınla ilgili hazırlanan ön rapora TRT Haber ulaştı. Raporda, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu ve söndürme sisteminin çalışmadığı bilgisine yer verildi.

Beşiktaş'taki yangına ilişkin bilirkişi raporu TRT Haber'de

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmada 11 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yangının bilirkişi ön raporuna TRT Haber ulaştı. Raporda, yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı tespiti yer aldı.

Yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu vurgulanan raporda, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, ifadelerde de belirtildiği üzere yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığı bilgisine yer verildi.

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