Beşiktaş'taki yangına ilişkin bilirkişi raporu TRT Haber'de

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmada 11 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yangının bilirkişi ön raporuna TRT Haber ulaştı. Raporda, yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı tespiti yer aldı.

Yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu vurgulanan raporda, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, ifadelerde de belirtildiği üzere yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığı bilgisine yer verildi.