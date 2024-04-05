Kış-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kış-2024 Tatbikatı'nın 5 Mart'ta başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, eğitim süresince "Seferberlik Tatbikatı", "Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi", "Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı", "Hudut Güvenliğinin Sağlanması tatbikatları", "Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" olmak üzere 5 ana faaliyet ve bunlara bağlı özel tatbikatların yapıldığı ifade edildi.
Tatbikatın başarıyla tamamlandığı bildirilen paylaşımda, eğitim görüntülerine de yer verildi.
5 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında; Seferberlik Tatbikatı, Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi, Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Hudut Güvenliğinin Sağlanması Tatbikatları, Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı olmak üzere 5 ana faaliyet ve bunlara bağlı özel… pic.twitter.com/97A01CUkBe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2024