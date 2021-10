Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkansız” diye propagandasını yaptığı sözde doğu karargahı ele geçirildi.

Özel Kuvvetlerin ön safhada olduğu operasyonla mağaraya sızan Türk Silahlı Kuvvetleri çıkan çatışmada 12 teröristi etkisiz hale getirdi.

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

En zayıf noktadan operasyon başladı

TRT Haber, operasyonun perde arkasına ulaştı. Mağara, Avaşin-Basyan bölgesi Dare Tepesi'nin güneyinde yer alıyordu. Pençe operasyonları ile teröristler bu mağaraya saklandı. 5-6 ay boyunca mağarada kaldılar, saldırıları bu mağaradan planladılar.

Avaşin-Basyan’da bulunan, terör örgütü PKK'nın “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. Operasyonun perde arkası ilk kez @trthaber’de. https://t.co/iF0DI73Naa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2021

Mağaranın çok sayıda girişi vardı. Mağara her koldan sabırla an be an izlendi. Uygun an gelince mağaranın en zayıf noktasından operasyon başladı.

Özel Kuvvetler ön cephede yer aldı. Mağara girişleri tutuldu. Özel kuvvetler ile teröristler arasında çatışma çıktı. 12 terörist etkisiz hale getirilirken Mehmetçik hiçbir zayiat vermeden en zorlu mağara operasyonlarından birini tamamladı.

Bölgenin batı tarafındaki operasyonlar ise devam ediyor.