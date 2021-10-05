Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkansız” diye tanımladığı sözde doğu karargahının ele geçirildiğini ve 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Avaşin-Basyan’da bulunan, terör örgütü PKK'nın “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. Operasyonun perde arkası ilk kez @trthaber’de. https://t.co/iF0DI73Naa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2021

Operasyonu ve önemini Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar TRT Haber’e anlattı.

Avaşin-Basyan’daki mağaraya düzenlenen operasyonun çok meşakkatli olduğunu söyleyen Ağar, mağara operasyonlarının genelde çok riskli olduğunu ve ciddi bir ön hazırlık istediğini vurguladı.

"Mağara operasyonları son derece risklidir, zayiat vermemek gerekiyor. Zayiat vermemek için Mehmetçik çok uğraştı ve bu emekleri gerçekten öyle kısa bir sürede tecelli etmedi. Uzun zaman sürdü bu iş. Çünkü içeriden mazgalları çoktu mağaranın. Hem içeriden taciz yiyorlardı hem mağaraya yaklaştıkları zaman dışarıdan taciz yiyorlardı. Bütün bu zor koşullar içinde ele geçirdiler. Çünkü mağara operasyonları çok ciddi anlamda bir ön hazırlık ister. Mehmetçik, mağaraya 3 taraftan patlayıcıları yerleştirme metoduyla zamanla geliştire geliştire, adım adım, safha safha, sabırla mağarayı sürekli kontrol altında tuttu. Onun sonucunda da bir akıl ve sabır oyunu oynadılar. Zayiat vermemek adına çok uğraşıldığı için önemli bir operasyon. Şimdi PKK bir yandan bunun propagandasını yapıyor ama bizim çocuklar orada dediğim gibi sıfır zayiatla, birinin bile burnu kanamadan muazzam bir işin altına imza attılar. 12 tane azılı teröristi aldılar oradan."

"PKK’nın propagandasını sıfırlayan son derece nitelikli bir operasyondu"

Abdullah Ağar, “Zayiat vermeden bu işi halletmek için tam bir akıl ve sabır oyununa giriştiler” diyerek, bu operasyonla PKK’nın propagandasının sıfırlandığını ve Mehmetçik’in bir kahramanlık destanı yazdığını anlattı.

"Mağara operasyonlarında her zaman zayiat verme riski son derece yüksektir. Çünkü içerideki adamın kaçabileceği bir yer yok. Yani kendisini pahalıya satacak. Kendisini ya patlatacak ya size kurşun yağdıracak ya tuzak kuracak ya da dışarıya doğru beklenmedik bir hamle yapacak. Çünkü o, orada artık imha olacağını, çıkamayacağını biliyor. Biz mağarayı operasyona kattığımız zaman teröristler, uzaktan güdümlüyle, keskin nişancıyla Doçka ile ateş açıyorlar. Çünkü Irak’ın içerisindeyiz. Sıradan bir yerde değiliz. Şimdi böylesine sürekli alttan, yandan, üstten yediğimiz bir atmosferde bu mağarayı çökertmek için bir sabır mücadelesine giriştiler ve sonunda kazandılar. Operasyon bu anlamda önemli. Yani PKK’nın propagandasının elinden alınması için, 12 teröristin etkisiz hale getirilmesi için, diğer kadrolara örnek olması açısından son derece önemliydi."

[Harita: TRT Haber ]

Yapılan bütün harekatlarda ileriye doğru adım atıldığına vurgu yapan Ağar, gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla artık terör örgütünün yaşam ve kabiliyet alanının daraldığının altını çizdi. Ağar, “Kandil’e Hakurk’tan gidilir. Avaşin-Basyan da bir hattır ama Kandil’e komşu olan Hakurk’tur” dedi.

"Mağara patlatmaya devam edecekler"

Mağara operasyonlarının devam edeceğine de dikkat çeken Abdullah Ağar, “Hava taarruzlarından, SİHA akınlarından kendilerini güvende ve emin hissettikleri yerlerde Mehmetçik mağaralarını kafalarına çökertmeye devam edecek. O mağaraları onları eze eze, mağaralarını kafalarına geçire geçire devam ediyor” diye konuştu.