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TRT Haber 02.07.2026 12:09

DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi ile Depozitosu Olan Ambalajlar makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını duyurdu. Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre 1 Temmuz’da DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı.

DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan Depozito Yönetim Sistemi’ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının DOA makinelerine iade edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından ilk günün bilançosunu paylaşan Bakan Kurum, “Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA’yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık; DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

 

Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre 1 Temmuz’da DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı. 

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı DOA Murat Kurum
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