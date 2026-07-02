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TRT Haber 02.07.2026 11:14

23 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 307 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 23 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 Milyar 388 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

23 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 307 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik 23 ilde operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonlarda 307 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi

Ayrıca Bakanlık'tan aktarılan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik son 1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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