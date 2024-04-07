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Gündem
AA 07.04.2024 00:31

DMM'den İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul İstiklal Caddesi'nde, İsrail'i protesto etmek için yapılan gösterinin ardından yaşanan gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

DMM'den İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle İsrail'i protesto etmek için yapılacak gösteriye izin verildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya'dan İsrail protestosuyla ilgili açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
Bakan Yerlikaya'dan İsrail protestosuyla ilgili açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı

Protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Protesto bittikten sonra bir grup, tüm uyarılara rağmen dağılmamış ve devlet büyüklerine hakarette bulunmuştur. Olayda 43 kişi yakalanmış, 38 kişi kimlik kontrolünün ardından, 5 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. Gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

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