Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.04.2024 21:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zerdari ile telefonda görüştü.

Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini belirtti.

Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

ETİKETLER
Pakistan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:04
Bakan Yerlikaya'dan İsrail protestosuyla ilgili açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
21:39
Rusya: Macron ve bazı Batılı liderler, Moskova'daki terör saldırısının suç ortağı
21:02
Bursa'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
21:14
Depremlerde enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı
20:49
Kassam Tugayları, 5 İsrail askerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı
20:36
Çin'de tatilde ülke içi seyahatler salgın öncesi seviyeyi aştı
Filistinliler, İsrail'in yıktığı tarihi Gazze Ulu Cami'de Ramazanın son günlerini ibadet ederek geçiriyor
Filistinliler, İsrail'in yıktığı tarihi Gazze Ulu Cami'de Ramazanın son günlerini ibadet ederek geçiriyor
FOTO FOKUS
"Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı
"Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ