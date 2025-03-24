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Gündem
AA 24.03.2025 16:45

DMM'den "göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den "göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından, İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

"Dezenformatif içeriklere itibar etmeyiniz"

Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu görüntülerin, Ankara'da bulunan bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan dezenformatif içeriklere itibar etmeyiniz."

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