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Gündem
AA 24.03.2025 15:34

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde, "KIZILELMA", "KAAN", "AKINCI", "HÜRKUŞ", "BARKAN", "ATAK" gibi yerli uçak ve insansız hava araçlarının maketleri sergilendi.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı 24. gününde devam ediyor.

Programa gelenler, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki stantlarda tanıtılan "KIZILELMA", "KAAN", "AKINCI", "HÜRKUŞ", "BARKAN", "ATAK" gibi uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini görme fırsatı buldu.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor

Öte yandan "Külliye'de Ramazan" programı, ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle çocukları ağırlamayı sürdürüyor.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor

Program kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜBİTAK atölyelerinde düzenlenen roket yapımı, sanal gerçeklik gözlüğüyle uçak simülasyonu, anatomi dedektifleri ve 3D yazıcı kalem etkinliklerine katılan çocuklar, bilimle iç içe, eğitici ve öğretici bir gün geçirdi.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kurulan "Aile Yılı Hatırası Standı"nda bocce oynayan minikler, boyama, çanta boyama ve ebru atölyelerinde de el becerilerini geliştirdi.

Etkinlikler, ramazan boyunca her gün 12.00-17.00 saatlerinde sürecek.

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