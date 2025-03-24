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Gündem
AA 24.03.2025 15:14

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için başvuru yapıldı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için başvuru yapıldı

Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılmak üzere 21. Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Dilekçede, ﻿söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu.

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

"Bu çağrı, kanunsuzdur ve yok hükmündedir"

Olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği aktarılan dilekçede, 38. Olağan Kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ceza soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.

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Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Bu soruşturma, kurultayın sadece hukuki değil, aynı zamanda ceza hukuku bakımından da sakatlandığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu çağrı, parti tüzüğüne, siyasi partiler mevzuatına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olup tam kanunsuzdur ve yok hükmündedir. Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde sayılması halinde yetkisiz organlarca geçersiz bir karar doğrultusunda kanunsuz olarak yapılmaya çalışıldığı dikkate alınarak, kurultayın iptaline ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

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